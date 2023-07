Dança dos Famosos: paraense é campeão de disputa na TV

Dupla conquistou júris técnico, artístico, plateia e público de casa – (Foto:Instagram).

Nos agradecimentos Rolon Ho agradeceu a família e com um especial abraço ao estado do Pará, do qual é originário

O último ato da Dança dos Famosos 2023, competição na TV onde astros e estrelas disputam quem mais dança, chegou ao fim neste domingo (2).

As três duplas finalistas dançaram dois dos mais populares ritmos das américas: o tango e o samba. Rafa Kalimann, Carla Diaz e Priscila Fantin, passaram pelos júris técnico, artístico, plateia e público de casa, do Domingão com Huck.

O Dança, que este ano contou com o Brega Paraense em um domingo de apresentações, teve novamente Rolon Ho, profissional de dança nascido aqui, e que foi o professor da atriz Priscila Fantin. Juntos os dois conquistaram o primeiro lugar na competição e levaram além do troféu um carro zero quilômetro cada.

Por meio das redes sociais, o governador do Estado do Pará, Helder Barbalho, parabenizou a dupla pela vitória. “Avisa que tem paraense campeão na Dança dos Famosos do @domingao. Parabéns, @rolon_ho e @priscilafantin. Vocês foram brilhantes nesta final. Quanto orgulho ver nosso Estado tão bem representado!!”, celebrou.

