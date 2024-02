Daniel Alves: qual a situação do jogador após o julgamento e quando saíra a sentença?

Após três dias de julgamento, confira os próximos passos do ex-jogador junto à Justiça da Espanha.

O julgamento de Daniel Alves durou três dias e foi concluído na última quarta-feira (7), porém ainda sem um desfecho.

O Tribunal Provincial de Barcelona ainda irá anunciar se considera o jogador culpado ou inocente e, se for o caso, a sentença a ser cumprida.

O ex-lateral de Barcelona, PSG e Seleção Brasileira, aos 40 anos, é acusado de agressão sexual contra uma mulher espanhola.

O crime teria ocorrido em uma boate de Barcelona em dezembro de 2022.

Alves está preso desde 20 de janeiro de 2023.

Confira, a seguir, alguns pontos sobre o caso do jogador e o que pode ocorrer daqui para frente:

Daniel Alves foi condenado ou não?

Não, o julgamento de Daniel Alves durou três dias e não resultou em uma sentença imediata.

Houve depoimentos da denunciante, do jogador, de testemunhas, além das argumentações das equipes de defesa e acusação.

Quando sai a sentença de Daniel Alves?

Não há um prazo definido para a apresentação da sentença final. A imprensa espanhola indica que a decisão pode ser divulgada dentro de aproximadamente um mês. Após isso, cabe recurso no Tribunal de Apelação.

Quais as possíveis punições a Daniel Alves?

Daniel Alves pode enfrentar uma pena de até 12 anos de prisão, que é a pena máxima para crimes desse tipo na Espanha.

O pedido inicial da promotoria foi de nove anos de prisão, mas ao final declarou que os acontecimentos poderiam justificar uma pena de até quatro anos.

Daniel Alves continua preso?

Sim, Daniel Alves permanece em prisão preventiva no Centro Penitenciário Brians 2, nos arredores de Barcelona.

Ele está detido desde 20 de janeiro de 2023.

Após o julgamento, a defesa solicitou sua liberdade condicional, mas a acusação e a promotoria se opuseram ao pedido.

A Justiça espanhola tomará uma decisão sobre o assunto posteriormente.

Fonte: O Liberal

