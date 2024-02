Policial penal suspeito de matar homem durante festa de Carnaval, em Castanhal, se entrega à polícia

O agente, segundo as autoridades, deu em cima da esposa da vítima e depois matou o homem com dois tiros nas costas após discussão.

O policial penal Victor Madera Nunes, suspeito de matar Anderson Alirio Souza Morais a tiros, se apresentou à Polícia Civil, nesta quinta-feira (8), na Divisão de Crimes Funcionais (Decrif), em Belém. O caso aconteceu no último domingo (4), no bairro Nova Olinda, em Castanhal, no nordeste do Pará, durante uma festa de Carnaval.

Segundo a PC, o agente estava assediando a esposa da vítima. Anderson teria dito ao policial penal que a mulher era companheira dele. Depois disso, Alirio foi ao banheiro. Lá, ele e o suspeito tiveram um desentendimento.

Anderson, ao ver que Victor estava armado, tentou fugir, mas foi baleado nas costas duas vezes. A vítima chegou a ser socorrida ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Testemunhas relataram à polícia que o agente penal teria utilizado com outras mulheres da mesma abordagem que teve com a esposa de Anderson. Ainda de acordo com a PC, Victor era conhecido por causar tumulto em outras festas.No dia seguinte ao crime, a Delegacia de Homicídios, responsável pela investigação do caso, representou pela prisão preventiva do suspeito. A 1ª Vara Criminal de Castanhal foi quem expediu a ordem judicial. Desde então, o agente era considerado foragido.O policial penal foi indiciado por homicídio qualificado pelo motivo fútil e adoção de meio que impossibilitou a defesa de Anderson. Nesta quinta (8), ele se apresentou na Decrif, para que fosse dado cumprimento ao mandado de prisão que tinha em seu desfavor.Victor foi colocado à disposição da Justiça. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) sobre o caso e aguarda retorno.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/02/2024/16:11:32

