Das 144 prefeituras do Pará, apenas 40 apresentaram informações sobre vacinação contra a Covid-19

Por:RG 15 / O Impacto com informações do TCM

Em caso de dúvida sobre o preenchimento dos questionários, orientações e esclarecimentos podem ser obtidas através do contato (91) 98489-1543, da Coordenação Especializada em Saúde e Educação, da Diretoria de Planejamento, Assessoramento, Monitoramento, Fiscalização e Controle Externo do TCMPA.

Até o final da manhã desta terça-feira (13), apenas 40 questionários foram remetidos ao Protocolo do TCMPA, o que representa cerca de 14% do total que deve ser apresentado.

(Foto:Reprodução) – As 144 prefeituras do Pará têm prazo até esta quinta-feira (15) para apresentar dois questionários virtuais com informações sobre a campanha de vacinação contra a Covid-19.

