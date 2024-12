Nuvem gigante surpreende moradores de cidade no interior do Tocantins

Foto: Divulgação/@bentolopesoficial

Uma nuvem imensa e imponente cobriu o céu de Oliveira de Fátima, na região central do Tocantins, deixando os moradores impressionados. Segundo a meteorologista Elizabete Ferreira, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), trata-se do fenômeno conhecido como “nuvem prateleira”.

As imagens foram capturadas pelo morador Bento Lopes na noite desta segunda-feira (16), por volta das 18h40, enquanto saía da casa de um primo com a família.

“Começou a se formar esse lindo fenômeno no céu, e eu percebi que estava tomando proporções impressionantes. Fiz um vídeo e algumas fotos. Parecia que ia chover muito, mas acabou chovendo pouco. Mesmo assim, foi algo maravilhoso de se ver. Não senti medo, pelo contrário, fiquei admirado por presenciar algo tão raro na minha cidade”, contou Bento.

De acordo com Bento, ao perceber que poderia chover, ele resolveu retornar para casa. Durante o trajeto, ele e sua família viram o fenômeno se desenrolando no céu.

“Ao sair em direção ao carro, notamos que algo diferente estava se formando. Os relâmpagos contribuíram para a sensação de uma tempestade iminente. Porém, acredito que a nuvem passou por cima da cidade. Moro aqui desde que nasci, em 1987, e nunca tinha visto algo assim”, relatou.

Previsão do tempo

Segundo o Inmet, a previsão para esta terça-feira (17) em Oliveira de Fátima é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura deve variar entre 24°C e 31°C. Para quarta-feira (18), o dia deve permanecer nublado, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas.

Entenda a “nuvem prateleira”

A meteorologista Elizabete Ferreira explicou que a nuvem registrada em Oliveira de Fátima é uma “nuvem prateleira”, fenômeno associado à chegada de chuvas fortes ou rajadas de vento intensas.

Embora não seja frequente, esse fenômeno é favorecido pelo atual período chuvoso no Tocantins. Segundo a especialista, a formação ocorre devido à diferença de temperatura entre a superfície aquecida e o ar mais frio acima dela.

“Às vezes, não chove intensamente, mas você sente aquela rajada de vento frio. A formação acontece porque o solo está aquecido enquanto a camada de ar logo acima está fria. Essa combinação, junto com a umidade e o vento, cria a ‘nuvem prateleira’, que se parece com uma onda com várias camadas visíveis”, explicou Elizabete.

O fenômeno, raro e impressionante, reforça a beleza e os mistérios da natureza, proporcionando um espetáculo visual para os moradores da região.

Fonte: Portal Surgiu e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/12/2024/13:19:01

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...