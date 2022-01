Justiça rejeita pedido de prisão contra William Bonner por incentivo à vacinação

A magistrada destacou ainda o exercício da liberdade de imprensa e o direito destes profissionais de proferir críticas (Foto:TV GLobo/ Divulgação)

Juíza Gláucia Falsarella Pereira Foley classificou o pedido de prisão de Bonner de ‘delírios negacionistas’

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios rejeitou, neste domingo (16), uma ação que pedia a prisão do jornalista William Bonner, da TV Globo, por incentivar a vacinação contra a covid-19 em crianças e adolescentes. As informações são do portal Estado de Minas. As informações são do O Liberal

De acordo com informações do jornal Folha de S.Paulo, o pedido de prisão foi feito pelo ex-Psol Wilson Issao Koressawa. Ele acusa va o apresentador do Jornal Nacional de cometer os crimes de indução de pessoas ao suicídio, de causar epidemia e de “envenenar água potável, de uso comum ou particular, ou substância alimentícia ou medicinal destinada a consumo”.

Em sua decisão, a juíza Gláucia Falsarella Pereira Foley classificou o pedido de prisão de Bonner de “delírios negacionistas”. Na ação, o jornalista é acusado de participar de uma suposta organização criminosa para falar sobre os impactos positivos do imunizante no combate à pandemia.

“O poder Judiciário não pode afagar delírios negacionistas, reproduzidos pela conivência ativa – quando não incendiados – por parte das instituições, sejam elas públicas ou não”, diz Foley em trecho da decisão.

A magistrada destacou ainda o exercício da liberdade de imprensa e o direito destes profissionais de proferir críticas.

