De virada, Internacional vence o Ceará e ‘adia’ título do Palmeiras no Brasileirão

A partida foi disputada na noite desta quarta-feira (26), no Beira-Rio

O Internacional ainda levou um susto, mas conseguiu impedir o título do Palmeiras, no Brasileirão. O Colorado venceu o Ceará de virada, por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (26), com gols de Edenílson e Alan Patrick – Lima marcou para o Vozão. Com o resultado, o Inter evitou a conquista do Verdão e garantiu a vaga na fase de grupos da Libertadores.

O time gaúcho saiu perdendo, com gol de pênalti de Lima, aos cinco minutos de jogo. O Ceará ainda teve chances de ampliar no primeiro tempo, mas sem sucesso. Já no segundo tempo, Edenilson deixou tudo igual aos 19, após aproveitar um cruzamento rasteiro. Por fim, Alan Patrick, de pênalti, garantiu o triunfo.

Para impedir que o Verdão seja campeão na próxima rodada, o Inter precisa vencer o América-MG fora de casa e os paulistas, no máximo, empatarem com o Fortaleza no Allianz Parque. (Com informações do Andre Gomes/Foto:Ascom Internacional).

Jornal Folha do Progresso em 27/10/2022/08:45:35

