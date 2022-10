Jovem de 26 anos é encontrado morto com perfurações pelo corpo em Paragominas

Foto ilustrativa (Foto:Fábio Costa / O Liberal).

A vítima apresentava marcas perfurações pelo corpo, que possivelmente teriam sido ocasionadas por uma faca.

Charlan Bezerra foi encontrado morto na madruga desta quarta-feira (26) com perfurações pelo corpo possivelmente provocadas por faca em Paragominas, região sudeste do Pará. O caso aconteceu na rua Eixo W5, bairro Cidade Nova, perto do Ginásio de Esportes. Ele tinha 26 anos. As informações são do BO Paragominas.

A polícia não soube informar como o crime teria ocorrido ou quem teria cometido o homicídio. O caso será investigado pela Divisão de Paragominas (DH), que instaurou um inquérito policial.

Nos comentários da publicação feita pelo BO Paragominas, algumas pessoas disseram que conheciam a vítima. Uma mulher contou que Charlan seria supostamente usuário de drogas. “Muito triste. Não consigo acreditar. Um rapaz tão bom. Tão trabalhador, mas perdido no mundo das drogas”, comentou.

As autoridades que apuram o caso não confirmaram se o jovem era realmente dependente químico.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso para as polícias Civil (PC) e Militar (PM). A reportagem aguarda retorno. Até às 20h14 ninguém tinha sido preso pela suspeita de envolvimento no homicídio.

