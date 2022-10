Falso casal policial engana idosa de 77 anos e dá golpe de R$ 100 mil

(Foto:Reprodução/PC RJ) – Um casal acabou preso, nesta quarta-feira (26/10), por suspeita de se passar por policiais para aplicar golpes em uma aposentada, de 77 anos, no Rio de Janeiro (RJ). O prejuízo da vítima pode chegar a mais de R$ 100 mil, segundo a Polícia Civil.

Mario Wanderley Marques Junior e Ketilly Santos Fernandes conseguiram ter acesso à conta bancária da idosa se passando por policiais que tentavam sanar um golpe que a idosa caiu. No entanto, essa fraude inicial também foi articulada pelos suspeitos, de acordo com a investigação. O casal ostentava nas redes sociais o luxo que adquiriam com o crime.

De acordo com a Polícia Civil, tudo começou em agosto, quando a aposentada recebeu um falso telefonema do banco dela, informando que a conta teria sido fraudada. A idosa, então, entregou o cartão bancário a um suposto motoboy do banco.

Falsa ajuda

Nesse primeiro momento, o casal ganhou R$ 10 mil. No entanto, os golpes não pararam por aí. Os dois se aproximaram da idosa como se fossem policiais, tentando ajudá-la por ter perdido dinheiro na fraude inicial.

Segundo a investigação, a idosa começou a entregar o dinheiro que havia na conta-corrente para que o falso casal guardasse os valores em um suposto caixa-forte na polícia, o que não existe.

Luxo e jet-ski

Nas redes sociais, Mario Wanderley ostentava uma vida de luxo, com viagens e festas. Em um vídeo, ele chega a fazer tendo como referência o artigo 171, crime de estelionato no Código Penal.

Ketilly foi presa quando saía de um hotel de luxo, no centro da cidade. Ela tinha duas máquinas de cartão de crédito, que a polícia acredita serem usadas em outros golpes.

As investigações do delegado Felipe Santoro continuam para calcular o valor total do golpe e saber se há outras vítimas. A reportagem tenta localizar a defesa do casal. (Com informações do Metrópoles).

Jornal Folha do Progresso em 27/10/2022/08:00:43

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...