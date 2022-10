Quadrilha contrata ‘frete’ para transportar móveis e eletrodomésticos furtados de casa, no Pará

Quadrilha contrata ‘frete’ para transportar móveis e eletrodomésticos furtados de casa, em Mosqueiro — Foto: Ascom/PC.

Ladrões invadiram o imóvel e levaram mobília em caminhonete fretada. Objetos foram recuperados pela polícia.

Em Mosqueiro, distrito de Belém, ladrões contrataram uma caminhonete fretada para transportar objetos furtados de uma residência. Nesta terça-feira (25), os produtos que forma recuperados pela Polícia Civil.

Segundo relato da vítima, a sua residência, localizada no bairro do Ariramba, foi furtada por criminosos na última sexta-feira (21). Os ladrões utilizaram uma caminhonete para transportar diversos bens como utensílios domésticos, uma geladeira, fogão, liquidificador, um grill, televisão, entre outros artigos da casa.

A partir da denúncia do crime, os agentes encontraram o proprietário do veículo utilizado, que relatou ter sido contratado por duas mulheres para fazer um frete. Desde forma, os policiais deram sequência à investigação e obtiveram êxito ao identificar e localizar as mulheres que teriam contratado o frete. A partir de informações fornecidas por elas, foi possível localizar os itens que haviam sido furtados.

Após a recuperação dos objetos, a equipe segue com as investigações para localizar os demais responsáveis pelo crime e elucidar o caso em sua totalidade. (Com informações do g1 Pará — Belém).

