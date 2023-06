Deborah Secco revive Bruna Surfistinha para delírio do público

Atriz deu vida à famosa garota de programa que teve a vida contada em livro

Deborah Secco já está acostumada a “causar” com as declarações dadas em entrevistas e também com os ensaios sensuais que evidenciam a invejável boa forma aos 43 anos. Para o concorrido Baile da Vogue, que este ano trouxe o tema “Sonho de Uma Noite de Verão”, a atriz decidiu resgatar uma de suas personagens mais controversas no cinema: Bruna Surfistinha.

E foi inspirada na mais famosa ex-garota de programa carioca, interpretada por ela em produção de 2011, que Deborah surgiu no Copabana Palace vestida apenas com um míni short jeans e duas estrelas-do-mar sobre os seios, montada sobre uma maxi plataforma no estilo gladiador e carregando uma prancha de surf.



“Hoje eu não vou dar, eu vou distribuir!”, gritou a atriz ao chegar no evento, em alusão a uma fala da personagem vivida por ela e que que ficou famosa.

Pela rede social, Raquel Pacheco, a Bruna Surfistinha da vida real, viu a performance de Deborah e elogiou: “Diva maravilhosa que chama. Obrigada por tanto, Deborah Secco!”.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/06/2023/20:11:50

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...