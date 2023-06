Ex-arcebispo de Belém pode se tornar santo após Vaticano reconhecer ‘virtudes heroicas’

Antônio de Almeida Lustosa nasceu em 11 de fevereiro de 1886 de uma família da burguesia de São João del-Rei, em Minas Gerais. Em 1931, se tornou Arcebispo de Belém (Foto:Reprodução / CNBB)

O bispo salesiano brasileiro, dom Antônio Lustosa, tornou-se venerável, um título canônico concedido pelo Vaticano aos que podem ser canonizados.

A Santa Sé reconheceu as “virtudes heroicas” do ex-arcebispo metropolitano de Belém, dom Antônio de Almeida Lustosa, a partir de decreto promulgado pelo Papa Francisco. Agora, o bispo salesiano brasileiro torna-se venerável, um título canônico concedido aos que podem ser canonizados — ou seja, o religioso pode ser proclamado santo. A informação foi divulgada na última quinta-feira (22) pelo Vaticano.

Na audiência em que o Papa Francisco recebeu o prefeito do Dicastério para a Causa dos Santos, cardeal Marcello Semeraro, também foi autorizada a promulgação do decreto que torna venerável a Irmã Lúcia, guardiã do “terceiro segredo” de Fátima.

Francisco reconheceu as virtudes heroicas de outros três servos de Deus e o martírio de dez sacerdotes e dez leigos da arquidiocese de Sevilha, na Espanha, mortos durante a Guerra Civil Espanhola em 1936. Eles serão proclamados Beatos.

Quem foi dom Antônio de Almeida Lustosa?

Antônio de Almeida Lustosa nasceu em 11 de fevereiro de 1886 de uma família da burguesia de São João del-Rei, em Minas Gerais. Dos pais, aprendeu o espírito de sacrifício e o valor do trabalho. Os salesianos tinham aberto um internato – o Colégio Dom Bosco – em Cachoeira do Campo (MG).‍ Antônio foi para o internato aos 16 anos. Dois anos depois, decidiu tornar-se salesiano.

Distinguiu-se por sua inteligência e pelo empenho na vida religiosa. Aos 26 anos já era ordenado sacerdote. Lustosa foi mestre de noviços, e também diretor (em Lavrinhas, São Paulo), sendo encarregado da formação dos aspirantes salesianos, dos estudantes salesianos de Filosofia e também de Teologia.

Em 1925, foi eleito bispo de Uberaba, em Minas Gerais. Lustosa interessou-se pelos excluídos, fazendo sua a urgência da justiça social. Posteriormente, foi transferido a Corumbá, Mato Grosso do Sul, sede maior e com maiores dificuldades para a evangelização. Em 1931, foi nomeado arcebispo de Belém, onde ficou por dez anos.

