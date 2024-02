BBB 24: Fernanda já posou como modelo de lingerie; fotos sensuais da época viralizam

(Foto: Reprodução/Instagram)- A sister já trabalhou como modelo para uma loja de lingerie e sex shop.

A participante Fernanda Bande do Big Brother Brasil 24 está dando o que falar na internet. A sister de 32 anos é, além de confeiteira, modelo e já posou para uma marca de lingerie. Fotos sensuais da ‘loba’, como é conhecida na internet, estão viralizando nas redes sociais.

Um dos looks mais comentados é o conjunto de oncinha, com sutiã, calcinha, meia, máscara e luva com a estampa que remete ao símbolo da identidade visual da participante do reality. “Não tem como negar, definitivamente fui onça em outras vidas”, escreveu ela em uma publicação nas redes sociais.

Nos últimos dias, os vídeos de Fernanda como modelo de lingerie também viralizaram no X, antigo Twitter. Em um deles, a sister aparece em um sex shop, divulgando um vibrador diante das câmeras.

Em outro registro bastante sensual, ela aparece com um vestido recortado, com boa parte do corpo à mostra. Com tapa-sexo bem discreto, o figurino dá a impressão de que a modelo está com o bumbum e os seios de fora.

meu deus essa fernanda n vale nadaKKKKKKKKKKKKKKK CARA pic.twitter.com/ILJO1TPaQY — 𓃠 (@afbandida) February 24, 2024

fascinada pelos vídeos da Fernanda de lingerie https://t.co/pcSNw2LQkk — ؘ (@jessicxsf) February 23, 2024

