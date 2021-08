Mulher tenta matar marido com carro em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Ana L.S.S., foi presa conduzindo o veículo Marca/modelo Fiat Strada Adventure, cor prata, placa NVU 9167, sob efeito de álcool e sem possuir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), momento em que tentou atropelar seu marido e em seguida passou por cima da motocicleta Honda pop, branca, placa QTD 0212. A tentativa de homicídio ocorreu no domingo por volta das 23h00mn, em um bar na rua Castelo Branco (Peixotinho) no bairro Santa Luzia em Novo Progresso. O marido não ficou ferido, apenas escoriações.

