Declaração do Imposto Territorial Rural começa nesta segunda-feira

Receita vai disponibilizar programa da declaração em seu site às 8h da manhã; entrega tem que ser feita até 30 de setembro

Receita espera receber mais de 5,7 milhões de declarações. Foto: Wenderson Araujo/CNA

Os proprietários de imóveis rurais podem entregar a partir desta segunda-feira, 12, a declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. A Receita Federal vai disponibilizar o programa da declaração no site, a partir das oito horas da manhã. O prazo para entregar o documento vai até o dia 30 de setembro.

Todos os proprietários de imóveis têm a obrigação de enviar a declaração, até aqueles que perderam a posse da propriedade este ano. O valor do imposto devido poderá ser pago em até quatro parcelas iguais, se a parcela não for inferior a R$ 50. Se o total do imposto sobre propriedade territorial rural for menor que R$ 100, o dono do imóvel terá que pagar o valor à vista.

Aqueles que perderem o prazo de entrega da declaração, que vai de 12 de agosto até 30 de setembro, terão que pagar multa de 1% calculada em cima de cada mês ou fração do atraso.

Este ano, a Receita espera receber mais de 5,7 milhões de declarações. Em 2018 foram entregues mais de 5,6 milhões de declarações do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural.

11 de agosto de 2019 às 19h13

Por Agência Brasil

