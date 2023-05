Dedé da Pesca é nomeado chefe de divisão em Superintendência

Wagner de Castro, mais conhecido como Dedé da Pesca. (Foto:| Divulgação).

Wagner de Castro, conhecido como Dedé da Pesca, é presidente do Sindicato de Pescadores de Ponta de Pedras e assume a superintendência com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento sustentável desses setores, levando em consideração as peculiaridades e demandas locais.

Nesta quinta-feira (25), o ministro da Pesca e Agricultura André de Paula Filho anunciou Wagner de Castro, conhecido como Dedé da Pesca, para o cargo de chefe de serviço da divisão da Superintendência Federal da Pesca e Agricultura do Pará. Dedé é presidente do Sindicato de Pescadores em Ponta de Pedras.

A nomeação é um evento de grande importância para o setor agropecuário e pesqueiro do Estado. A superintendência desempenha um papel fundamental na coordenação e execução de políticas voltadas para o desenvolvimento do setor, buscando impulsionar a produção, promover a sustentabilidade e garantir a segurança alimentar da região.

Com 40 anos, Dedé da Pesca já foi candidato ao cargo de deputado estadual e prefeito pelo PT na coligação Federação Brasil da Esperança. Natural, de Ponta de Pedras. A nomeação para o novo cargo é baseada em critérios técnicos e de experiência, levando em consideração conhecimentos sobre a agricultura e a pesca na região, bem como habilidades de gestão e liderança.

No cargo, Dedé terá como principal desafio impulsionar o desenvolvimento sustentável desses setores, levando em consideração as peculiaridades e demandas locais.

Segundo Dedé da Pesca, a nova gestão “será pautada pela estrita legalidade e observância dos deveres institucionais. Hoje a maior aflição dos Pescadores é o desmonte sistemático dos órgãos que amparavam a Pesca, cabendo a atual gestão buscar resgatar as estruturas físicas e pessoal necessário para dar conta da demanda do nosso Estado”, explica.

Outra questão relevante que ele deverá enfrentar é a fiscalização e o combate à pesca ilegal e irregularidades na produção. Ao DOL, Dedé falou como pretende abordar os desafios enfrentados pelo setor da pesca. “Sustentabilidade e pesca ilegal são assuntos a serem abordados com outros órgãos que tem essa competência e que é de nosso interesse também”, continuou Dedé.

Além disso, o chefe de serviço da superintendência deverá estabelecer parcerias com órgãos de segurança e instituições relacionadas para fortalecer a fiscalização e punir aqueles que desrespeitam as leis e regulamentos.

