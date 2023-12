Defensor geral anuncia chegada da DPE a mais municípios do Pará

Também foi anunciada a marca histórica de mais de 2 milhões de atendimentos alcançada em 2023 – (Foto>Divulgação)

O Defensor Público Geral do Estado, João Paulo Ledo, acaba de anunciar as metas da Defensoria para 2024: nomeação de mais defensores e servidores e expansão para municípios estratégicos em que a Defensoria ainda não atua. “Inauguraremos, ainda no primeiro semestre, Castanhal, Mosqueiro, Santa Izabel, Altamira, Oriximiná, a Casa da Defesa da Mulher e a Central de Atendimento da Assis de Vasconcelos. Tudo isso impactará substancialmente no número total de atendimentos”, afirmou o Defensor Geral João Paulo Ledo.

Também está no planejamento para o próximo ano o lançamento de um aplicativo de atendimento com base em inteligência artificial. “Isto certamente será um divisor de águas, pois visa resolver um dos nossos maiores desafios, que são as portas de entrada/agendamento dos atendimentos. Neste cenário, não é um sonho distante chegar ao final de 2024 com 3 milhões de atendimentos, espalhados pelos 144 municípios do estado do Pará”, ressaltou.

O Defensor Geral, também, anunciou uma marca histórica: mais de dois milhões de atendimentos à comunidade realizados, no mês de novembro passado, pela Defensoria Pública do Estado do Pará. O desempenho na prestação de serviços, segundo ele, é resultado dos investimentos em gestão e infraestrutura e reflete o esforço de defensores e defensoras, servidores e servidoras da Defensoria para garantir aos paraenses o acesso à Justiça.

Nos últimos três anos, as ações voltadas para as comunidades só aumentaram. “Focamos em investir na infraestrutura para ampliar os serviços da Defensoria por todo o Estado do Pará. Em 2021, atingimos a marca de 1.085.534 atendimentos; em 2022, 1.514.759; e em 2023, vamos fechar o ano com dois milhões de atendimentos. Um reflexo do trabalho duro e do comprometimento de toda equipe da Defensoria”, assinalou o Defensor Geral João Paulo Ledo.

Os principais serviços oferecidos envolvem questões jurídicas de família, como guarda de filhos, alimentos, inventários e ações cíveis em geral. Também são procuradas pela população a regularização de documentos, como retificações de certidões, e a emissão de RG, CPF, carteira de trabalho digital e título de eleitor.

Ação de Cidadania em Bragança vai celebrar marca histórica

Segundo João Paulo Ledo, a marca de dois milhões de atendimentos fecha o balanço da Defensoria no ano de 2023. “Hoje, estamos com 2.180.651 atendimentos. Celebramos essa marca histórica com uma grande ação de cidadania no município de Bragança, no último dia 23 de dezembro, sábado, para fechar o ano com chave de ouro, em evento que contou, inclusive, com a presença do governador Helder Barbalho”, informou o Defensor Geral.

Até o fechamento do ano, a Defensoria espera chegar a aproximadamente 2,3 milhões de atendimentos. De 2022 para 2023, o número de atendimentos subiu 44%, um salto que espelha a política de interiorização da Defensoria Pública do Pará. “Isso se deve aos investimentos em tecnologia da informação na DPE, à inauguração de sedes pelo interior e à realização de concursos públicos para defensores e servidores”, destacou João Paulo. Em menos de três anos, a Defensoria ampliou sua área de atuação de 44 para 102 municípios paraenses, informou.

O investimento em tecnologia da informação, com a aquisição de novo Datacenter, sistema, computadores e em internet impulsionou a modernização da Defensoria e provocou, segundo João Paulo Ledo, uma revolução que está só no começo. “Além disso, fizemos os investimentos em infraestrutura, como inaugurações de sedes pelo interior do Estado, e a renovação completa da frota de veículos da DPE. Também aumentamos o quadro funcional ao nomear defensoras e defensores, e realizamos o segundo concurso para servidores, contemplando todas as áreas, o que não ocorria há cerca de 15 anos”, afirmou o Defensor Geral.

Em agosto de 2023, a Defensoria realizou 229.894 atendimentos, o maior quantitativo do ano, registrou João Paulo Ledo. Naquele mês, a segunda edição da Expedição Marajó 360º levou os serviços gratuitos da Defensoria Pública por todas as regiões do Marajó durante 30 dias. Também ocorreram atividades itinerantes pela Região Metropolitana de Belém e no interior do Estado. “Comparado ao mesmo mês de agosto do ano passado, aumentamos os atendimentos em 66%”, disse o Defensor Geral.

Fonte: Ascom DPE e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/12/2023/16:18:29

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...