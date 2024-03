Publicação Nº 050/2024 – FLAVIO HENRIQUE DE SOUSA DA SILVA – ME

FLAVIO HENRIQUE DE SOUSA DA SILVA – ME , inscrito no CNPJ N° 54.085.131/0001-48, requereu à SEMMA/NP a Licença de Instalação/Operação (LIO), protocolo N° 581/2024, data de protocolo 11/03/2024, para atividade de casa de festas e eventos, na cidade de Novo Progresso-PA.

