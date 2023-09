Delegado indicia dois médicos por morte de criança de 3 anos em UPA, no MT

O delegado de Polícia Civil, Ugo Mendonça, confirmou há pouco, em entrevista coletiva, que os dois médicos que atenderam uma criança, de 3 anos, que faleceu na UPA Anete Mota em Sinop, em março, foram indiciados por homicídio culposo.

“Uma investigação complexa demandou algumas perícias”, “foram feitas pelo menos 11 oitivas, além dos dois interrogatórios e o somatório das provas permitiu concluir a Polícia Civil pelo indiciamento dos dois médicos que fizeram o atendimento da criança.

Com relação ao primeiro atendimento seria por negligência e o último atendimento seria por imperícia, no caso o homicídio culposo é aquele que não tem dolo e não há a intenção de matar e analisados justamente essas questões de imperícia, imprudência e negligência”.

O delegado disse ainda que, “o inquérito já foi concluído” e “já está com o Ministério Público e a promotoria agora está analisando para ver se vai concordar com a conclusão da autoridade policial e oferecimento de denúncia posteriormente e o judiciário vai decidir pelo recebimento ou não da denúncia”. “As provas estão bem fortes nesse sentido e agora aguardar o início da ação penal e um pouco de justiça para a criança.

A pena no homicídio culposo varia de um a três anos, neste caso pode ter um aumento de até um terço, em razão de descumprimento de normas técnicas de profissão quero caso seria esse exemplo prático de imperícia ou imprudência ou negligência em atendimento médico”, acrescentou. O delegado disse que não pediu o afastamento dos profissionais de suas funções.

A pedido da família, foi feita a exumação do corpo da criança e realizado pela Politec. “A exumação foi muito importante e feita no tempo certo porque a gente poderia perder alguns vestígios de prova se demorasse mais tempo. Antes da exumação havia indícios com relação ao primeiro atendimento, provavelmente iria ser responsabilizado somente o primeiro atendimento.

Com a exumação a gente pode perceber um problema de imperícia no desenvolvimento de uma técnica, de abordagem da criança, o que responsabilizou o último médico que fez o último atendimento dela”, afirmou o delegado. “A causa da morte mudou com a exumação da criança”.

“Na certidão de óbito consta que ela morreu por choque séptico e pneumonia e, com a exumação (feita pelo perícia Politec) o laudo médico confirmou que na verdade ela morreu em razão de choque hipovolêmico (perda de sangue) causado por pneumotórax hipertensivo”.

Conforme Só Notícias já informou, pouco após o falecimento da criança, a prefeitura determinou ao Instituto de Gestão de Políticas Públicas, que faz a gestão da unidade, abertura de sindicância para apurar o atendimento e os protocolos adotados que envolveram a morte, culminando no afastamento da médica.

Fonte: Só Notícias/Rosani Trindade – Com Foto/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/09/2023/08:51:23

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...