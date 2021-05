Delegados pedem a remoção do Superintendente Regional de Tucuruí

Delegacia Regional de Tucurui (Foto:Reprodução) – Oito delegados enviaram um documento a Delegacia de Policia do Interior, colocando seus cargos a disposição, por não concordarem com a postura adotada pelo atual Delegado Superintendente Regional do Lago de Tucuruí, Rommel Felipe Oliveira de Sousa.

O estopim da discórdia ocorreu no último dia 20 de maio, quando Rommel pediu a prisão de manifestantes que pretendiam jogar ovos em Helder Barbalho, durante a visita do governador ao município. A prisão recebeu duras críticas de várias entidades e movimentos sociais e teve repercussão nacional, deixando o delegado e sua equipe em maus lençóis perante a sociedade. “Tendo em vista os últimos, e corriqueiros, acontecimentos, vimos por meio deste manifestar que todos tem o entendimento no sentido de que é necessário haver uma mudança na Superintendência Regional do Lago de Tucuruí, haja vista a impossibilidade de se continuar a trabalhar sob a gerência e coordenação do atual Superintendente”. Diz a nota assinada pelos delegados Luiza Moema Sarmento de carvalho, Márcio José Jackson Nogueira, João Bosco de Andrade Fagioli, Marcos André Araújo da Silva, Marco Meira Mayer, Filipe Moura Rego Nogueira Leal, Rafael Costa Buzar e Robson da Silva Mendes.

Memorando – Em memorando enviado a DPI, o delegado Filipe Moura Rego, pede sua remoção para o município de São Domingos do Capim, ou Parauapebas, em razão da necessidade de resguardar a sua integridade psiquiátrica e de sua família, que, segundo ele, está atualmente sendo vilipendiada em virtude de práticas que reputa incompatível com o exigível do cargo de Superintendente Regional. “Não entendemos que seja razoável exigir-se que o subscritor continue a laborar numa equipe regional em que todos têm conhecimento de fatos que levam a crer que o chefe imediato dedica-se propositadamente a envidar esforços no sentido de diminuir a estabilidade psicológica e qualidade de vida dos servidores, bem como o espírito de cooperação que deveria estar presente em toda e qualquer equipe que precisa somar esforços na nobre tarefa de combate à criminalidade”. Diz o memorando explicitando a a impossibilidade de continuar a trabalhar sob coordenação do atual Superintendente, Delegado Rommel Felipe de Souza.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

