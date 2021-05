Suspeitos são presos por associação criminosa e organizar vandalismo durante aparição do governador Helder Barbalho

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Eles são suspeitos de divulgar em redes sociais mensagens de atos criminosos contra autoridades políticas e organizar atos de vandalismo durante a presença do governador do Pará, Helder Barbalho, que está em visita à cidade.

You May Also Like