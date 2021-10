Dentista de Novo Progresso preso pela PM acusado de estupro responderá processo em liberdade

O Odonto Dr, Elizando Pandolfo, foi preso Pela Policia Militar , na última segunda-feira 4 de outubro de 2021, acusado de estupro de vulnerável, em Novo Progresso.

Ele é acusado de cometer o crime em uma menina de 13 anos.

Após ser preso pela Policia Militar, Médico (Odontologista) Dr Elizandro Pandolfo de 33 anos, passou por corpo delito e foi interrogado pelo Delegado Francymar da Policia Civil de Novo Progresso e m seguida foi posto em Liberdade.

Segundo a Policia civil um inquérito foi aberto para investigar o caso.

Entenda o Caso

A Policia Militar foi acionada por volta das 11h00mn desta segunda-feira (04/09) pelos funcionários da clínica, a pedido da atendente da clinica Sorriso Odonto para se deslocarem até a clínica na avenida Jamanxim. Chegando na clínica Sorriso Odonto, a menor de 13 anos relatou para os policiais que o Médico (Odontologista) Dr Elizandro Pandolfo, de 33 anos, estava passando a mão em sua parte intima. De imediato os policiais deram voz de prisão ao infrator e o conduziram para Delegacia de Polícia Civil para procedimentos cabíveis.

Vejam Boletim de Ocorrência da Policia Militar

7cipmnp 🚨 PRISÃO EM FLAGRANTE PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (Art.217-A DO CPB) 🚨 Data: 04/09/2021

Horário: 11h:30

Município: Novo Progresso QUE POR VOLTA DAS 11H:30MIN, A GUARNIÇÃO DE SERVIÇO FOI ACIONADA PELOS FUNCIONÁRIOS DA CLÍNICA SORRISO ODONTO, QUE PEDIRAM, COM URGÊNCIA, ATENDIMENTO POLICIAL.

QUE DE IMEDIATO OS MILITARES DESLOCARAM-SE PARA O LOCAL ONDE FORAM INFORMADOS, PELAS ATENDENTES E PELA GENITORA DA MENOR (C. P. D.), DE 13 ANOS, QUE O MÉDICO ODONTOLOGISTA ELIZANDRO P., QUE ESTAVA ATENDENDO A CRIANÇA, TERIA COMETIDO O CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL.

A MENOR INFORMOU QUE O MÉDICO ESTAVA PASSANDO A MÃO EM SUA PARTES ÍNTIMAS. QUE DE IMEDIATO FOI DADO VOZ DE PRISÃO AO INFRATOR E CONDUZINDO PARA DELEGACIA DE POLÍCIA PARA OS PROCEDIMENTOS LEGAIS CABÍVEIS.

O CONSELHO TUTELAR TAMBÉM FOI INFORMADO.

O Jornal Folha do Progresso teve acesso aos depoimentos e acompanha o caso.

Em depoimento para as autoridades da infância e juventude a menor C.P.D. de 13 anos, disse que chegou na clínica (Sorriso Odonto), a atendente pediu para esperar um pouco, aí o dentista saiu e a chamou, “fui lá deitei na maca, ele começou mexer no dente, colocou uma massa e estava secando com um aparelho azul”. A menor estava com celular e seus pertences no colo. Ainda conforme o depoimento, o dentista começou a passar a mão na parte intima, ela pediu par ir no banheiro e foi para recepção e chamou a polícia.

Do outro lado o dentista Elizandro Pandolfo negou as acusações, e disse que estava em sua sala quando atendente da “Clinica Odonto Sorriso”, pediu para atender a vítima. Elizandro afirma que chegou anestesiar a vítima, que começou a fazer os procedimentos de remoção das caries e nega ter abusado da Criança.

Família

A família da vítima lamenta que o acusado foi solto, já levou o caso ao Ministério Público. Em conversa com a mãe da vítima, repassou para o Jornal Folha do Progresso, que lutará incansavelmente para se fazer justiça. Estamos apavorados sob a alegação de que o acusado não teve decretada a sua prisão preventiva por suposta prática do delito de estupro de vulnerável,comentou.

A mãe disse que sua filha, está abalada, com trauma, contratou psicólogo para acompanha-la. A mãe já levou o caso ao Ministério Público e não cessará até fazer justiça! ” Hoje foi minha filha a manhã pode ser de outro, este canalha não pode ficar solto”!, relatou.

Conselho Tutelar

O Jornal Folha do Progresso entrou em contato com membros do Conselho Tutelar de Novo Progresso, via telefone (WhatsApp) , o conselho informou que ouviu a criança e que a foi encaminhado aos órgãos competentes para providências cabíveis. “Como delegacia e também já levamos ao Conhecimento do ministério público”. A adolescente, foi encaminhada à atendimentos psicológicos (sem mais detalhes).

Consulta a especialista

Diante dos fatos apresentados, o Jornal Folha do Progresso procurou advogado especialista em causas de vulnerável, em relatos após analise de documentos argumentou que a manutenção da prisão do acusado seria de suma importância, sob o fundamento da garantia da ordem pública, da gravidade do delito e da segurança da instrução criminal.

Redes Sociais

O assunto tomou conta das redes sociais nos últimos dias, os comentários em sua maior parte em indignação a liberdade do acusado;

Interessante como o que se propõe e discute seja a liberdade de um indivíduo acusado de estupro. E que ganha tal causa, pois as vítimas muitas delas mudam de cidade, ele não tem histórico (e a maioria não vai ter pois a justiça não é feita) como se só é criminoso que já tem um crime e foi registrado. Ele deve ser preso pq cometeu um crime e deve pagar por ele, independente de quem seja, se tem bens na cidade ou não, se não põe perigo a sociedade, pois agregou e feriu física e psicologicamente uma vida inteira da vítima sua família. É desumano como tratam a vida das pessoas, só veem leis arbitrárias e suas brechas pra deixar um estuprador solto.

Odonto Sorriso

O Jornal Folha do Progresso tentou contado com o Dr. Cesar proprietário da Odonto Sorriso, e recebemos a seguinte resposta. “Optamos por não darmos mais Ibope para esse tipo de mídia”! pois ao meu ver só acaba expondo ainda mais as partes envolvidas! Toda a nossa colaboração será única e exclusivamente para a justiça!!!!

[7/10 07:59] Dr. Cezar Sorriso Odonto: E quanto a informações fotos e exposições de imagens do profissional e /ou da clínica que acharmos ofensivas iremos tomar as medidas cabíveis perante a justiça!Grato….

O Jornal Folha do Progresso, tentou contato com o acusado, mas até o fechamento desta edição não conseguiu.

