Denuncia – Estão escondendo a verdade; facas são encontradas dentro de escola em Novo Progresso

Clima é tenso (Imagem ilustrativa Reprodução) – Pais estão com medo e funcionários de escola denunciam novas ameaças- Após anuncio de medidas de segurança pela prefeitura, facas foram encontradas escondidas em uma escola municipal de Novo Progresso.

A reportagem do Jornal Folha do Progresso recebeu na manhã desta quinta-feira (13), uma denúncia anônima, de uma escola municipal, de Novo Progresso. Conforme a denúncia, nesta manhã de quinta-feira, 13 de abril de 2023, facas foram encontradas escondidas dentro da escola. Ainda Conforme a denúncia, alunos pularam o muro e esconderam as facas. A direção da escola apreendeu as facas e pediu para os servidores não relatarem o caso, que segundo a direção seria registrado um Boletim de ocorrência para providências, para não alarmar e criar um novo pânico escolar, disse.

Leia mais:Novo Progresso em alerta com novas ameaças de violência nas escolas

Ainda conforme a denúncia a Coordenação de Educação do município de Novo Progresso, sabe de tudo o que está acontecendo, mas estão escondendo a verdade.

A denúncia vai mais além; enquanto a polícia faz revista na entrada da escola, alunos foram vistos pulando o muro pelo fundo da escola.

🤦🏻‍♀️ bom dia. Eu n sei se é ordens,ou alguns diretores só querem encobrir mesmo. Só sei q aconteceu umas coisas na escola e ninguém pode falar. Se perguntar é pra dizer q n aconteceu 🤦🏻‍♀️

Leia mais:Prefeito diz que ataque as escolas é brincadeira de alunas para gerar pânico nas escolas, e virou modinha para não ter aula

Ameaças de ataques nas escolas afetam saúde mental dos estudantes progressenses

Convivendo com boatos nas redes sociais, jovens sofrem ansiedade e crises de pânico

Desde a ocorrência de ataques em escolas em estados do Brasil, desde o final de março, boatos de novas ameaças surgem diariamente nas redes sociais. Com acesso facilitado a esses conteúdos que se disseminam por plataformas como WhatsApp, Instagram, Twitter e TikTok, estudantes de Novo Progresso vêm sofrendo com crises de pânico e ansiedade por temerem um possível ataque nos locais onde estudam.

Os efeitos das ameaças sobre as crianças e adolescentes podem ser devastadores. Uma mãe de aluna de uma escola de ensino fundamental, relatou para reportagem do Jornal Folha do Progresso que sua filha de 14 anos, vêm sofrendo crises de pânico e ansiedade. Ela é estudante do 8° ano, desde que os boatos começaram a circular nos grupos de WhatsApp, ela teme ir para a aula.

Segundo a mãe da adolescente, o ambiente escolar tem sido hostil. A nova rotina no colégio envolve a busca por lugares “bons para se esconder” e colegas de sala que levam tesouras, facas e outros objetos pontiagudos para se defender de possíveis ataques. “Eu tenho medo não estou deixando minha filha ir para escola, estou orientado caso venha ocorrer o pior para que ela encontre um esconderijo e buscar jeito de fugir”, conta.

Esses são sentimentos que ela enfrenta desde que assistiu às coberturas jornalísticas na televisão sobre os ataques em uma escola de Blumenau, no dia 05 de abril (creche de Santa Catarina).

“Ela imagina que também poderia acontecer na escola.

Prefeito anuncia medidas de segurança

O Prefeito Gelson Dill (MDB), convocou reunião conjunta na manhã, desta quarta-feira, dia 12 de abril de 2023, com a Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público, Conselho Tutelar, SINTEPP, CACS Fundeb, Secretaria de Educação e Secretaria de Governo, logo após, divulgou as medidas que serão tomadas. ” A Prefeitura de Novo Progresso decidiu tomar uma série de providências para reforçar a segurança nas unidades da Reme (Rede Municipal de Ensino) – creches e colégios para estudantes do Ensino Fundamental”.

Medidas –Dentre elas, estão o reforço da ronda escolar e a implantação de canal direto de comunicação das unidades com a Polícia Militar e Civil, o popular botão do pânico, que o prefeito rebatizou de “botão de emergência”.

As polícias civil e militar, fazem ronda permanente nas escolas municipais.

Assista ao video

Insegurança

Conforme relatos de pais de alunos para reportagem do Jornal Folha do Progresso, a insegurança, persiste, sobre os fatos ocorridos, e cita exemplo que quando houve a primeira ameaça na escola Tancredo Neves, quem fez o Boletim de ocorrência foi uma mãe de aluno, depois que a direção foi registrar a denúncia. “No entanto, os próprios pais dos adolescentes foram até a delegacia e fizeram um boletim de ocorrência”.

A exemplo destas facas foram encontradas, eu vi, elas estavam la na escola, e eles continuam falando que é faknews, eles estão escondendo da população dos pais, se encontrou o que estava fazendo la dentro, porque estão escondendo, meu filho não está indo para escola ele não vai, relatos de pai de aluno.

Canal de Denúncias

O Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com SaferNet Brasil, criou um canal exclusivo para recebimento de informações de ameaças e ataques contra as escolas.

Essa é uma das ações da Operação Escola Segura que deu início na última quinta-feira (6). Qualquer informação é bem-vinda.

Todas as denúncias são anônimas e as informações enviadas serão mantidas sob sigilo.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 13/2023/12:17:38

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...