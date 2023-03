Deputada diz que foi ameaçada de morte dentro da Assembleia Legislativa no dia da mulher

A deputada Daniella do Vale (Republicanos) tornou público, durante a sessão de hoje (14), que sofreu ameaças de morte por um ex-servidor da Prefeitura de Mamanguape (PB), no Litoral Norte, durante a sessão alusiva ao Dia da Mulher, no dia 8 de março. (Foto:Reprodução)

A parlamentar disse que desde 2017 “um cidadão lhe persegue”. Ele foi demitido por abandono de emprego. “Fiz várias denúncias e no dia 08, quando nós fizemos uma sessão em alusão ao Dia Internacional da Mulher, ele veio até o gabinete e ameaçou a nossa secretária. Mandou um recado [dizendo que ia me matar]”, detalhou. Daniella encaminhou um ofício à Mesa Diretora da Casa e à Secretaria de Segurança Pública pedindo providências e reforço na segurança dela e sua equipe.

O deputado Gilbertinho (União Brasil) cobrou ao presidente Adriano Galdino (Republicanos) uma atenção especial para garantir a integridade de servidores e parlamentares. Ele lembrou que há um protocolo rígido para ter acesso à Câmara dos Deputados, em Brasília, e pediu que a Casa Legislativa da Paraíba seguisse o mesmo modo para evitar problemas futuros

Fonte: Cariri Ligado

