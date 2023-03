PRF apreende 1 milhão e meio de reais em Rondônia

(Foto:Reprodução) – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia, na madrugada de terça-feira (14), em procedimento de fiscalização de trânsito na BR 364, próximo ao Km 759, no município de Porto Velho, abordou um FORD/Fiesta, de cor vermelha, transportando quase 1 milhão e meio de reais em espécie.

O veículo estava sendo conduzido por um homem, de 37 anos, que ao ser abordado pela equipe apresentou nervosismo exacerbado, bem como respostas desconexas, gerando suspeita de que levaria algum ilícito.

Diante dos fatos, foi realizada a busca no veículo, momento em que a equipe encontrou, próximo ao porta-luvas, invólucros contendo diversas notas em espécie. Ao ser indagado sobre a procedência do dinheiro, o condutor informou que iria retirá-lo do Brasil e levaria para a Bolívia com o objetivo de não declará-lo à Receita Federal.

Ao final da ocorrência, 57 pacotes, totalizando R$ 1.450.000,00, foram apreendidos. O dinheiro foi encaminhado à Autoridade Judiciária competente. O infrator também foi conduzido à Autoridade Policial, permanecendo à disposição do Poder Judiciário.

Por:Jornal Folha do Progresso em 15/03/2023/06:43:50 com informações da PRF

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...