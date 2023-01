Deputado Rodrigo Agostinho é o novo presidente do Ibama

Deputado Rodrigo Agostinho vai presidir o Ibama, órgão ligado ao Meio Ambiente – (Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)

O Ministério do Meio Ambiente confirmou neste sábado (14) a indicação do deputado Rodrigo Agostinho (PSB-SP) para presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (Ibama). Coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista no Congresso Nacional, Agostinho tem formação técnica e atuação política na área.

Após a confirmação, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, destacou pelas redes sociais a atuação de Agostinho em defesa da pauta ambiental no Congresso Nacional. “Ele é biólogo, ambientalista e advogado. Possui, ainda, mestrado em Ciência e Tecnologia com ênfase em Biologia da Conservação e vários cursos de especialização e pós-graduação”, destacou a pasta.

Também pelas redes sociais, o novo presidente do Ibama se diz honrado com o convite e promete empenho. “Faremos uma gestão técnica, valorizando o trabalho dos servidores”, postou nas redes sociais.

Entre as principais atribuições do Ibama, estão o poder de polícia ambiental, no combate ostensivo à prática de crimes, a concessão de licenciamento e autorização de uso dos recursos naturais, além de fiscalização, monitoramento e controle ambiental.

Por:Jornal Folha do Progresso em 16/01/2023/06:57:40 com informações do portal Gazeta do Povo

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...