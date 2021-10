Deputado suspeito de encomendar sequestro de Jornalista ganha habeas corpus

(Foto:Reprodução) – Jalser Renier vai cumprir prisão domiciliar. Jornalista Romano dos Anjos foi sequestrado em outubro de 2020

O deputado estadual Jalser Renier (Solidariedade), suspeito de encomendar o sequestro do jornalista Romano dos Anjos, em Roraima, ganhou um habeas corpus e vai cumprir prisão domiciliar. Reiner foi preso em 1.out, aproximadamente um ano após o crime.

Quatro policiais militares que estariam envolvidos no crime não obtiveram o benefício judicial. O habeas corpus e a negação do pedido dos PMs foram concebidos pelo ministro Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça.

Os agentes eram ligados ao gabinete do deputado. O parlamentar não poderá sair de casa e deverá usar tornozeleira eletrônica. Um pedido de cassação do deputado foi protocolado pelo PSL de Rondônia por quebra de decoro. A representação será analisada pelo Conselho de Ética da Assembleia Legislativa do estado.

O jornalista Romano dos Anjos foi encontrado com as penas lesionadas e o braço quebrado após o sequestro, em 26 de outubro de 2020.

