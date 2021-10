Derrota do Flamengo abre chance de Palmeiras retomar a vice-liderança do Brasileiro

Pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 21h30 (de Brasília) desta segunda-feira, o Palmeiras entra em campo para enfrentar o Sport, no Allianz Parque.

Se vencer o adversário pernambucano, o time alviverde retoma a liderança do torneio nacional, já que o Flamengo acabou derrotado.

Na noite deste sábado, o time rubro-negro perdeu por 3 a 1 para o arquirrival Fluminense, no Estádio do Maracanã. John Kennedy (2) e Abel Hernandez marcaram os gols do time tricolor no clássico, enquanto Renê descontou para a equipe comandada por Renato Gaúcho.

Com os mesmos 46 pontos, o Flamengo caiu para a terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Algoz do Athletico-PR, o Fortaleza chegou aos 48 e tomou a vice-liderança. Como tem 46, o Palmeiras saltará do quarto para o segundo lugar em caso de vitória sobre o Sport.

A derrota do Flamengo também foi comemorada pelo Atlético-MG. Com 56 pontos ganhos, o time dirigido por Cuca enfrenta o Cuiabá às 16 horas deste domingo, no Estádio do Mineirão. O time rubro-negro tem 25 partidas disputadas e o clube mineiro, 26.

Suspenso, o meio-campista Zé Rafael é desfalque certo para Abel Ferreira contra o Sport. O técnico deve escalar o seguinte time no Allianz Parque: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gomez, Luan e Piquerez, Felipe Melo, Patrick de Paula, Raphael Veiga e Dudu; Rony e Luiz Adriano.

Na tentativa de retomar a vice-liderança, o Palmeiras encontrará um adversário seriamente ameaçado pelo rebaixamento. Com somente 27 pontos, há duas rodadas sem ganhar, o Sport ocupa uma preocupante 18ª colocação, à frente apenas de Grêmio (26) e Chapecoense (13).

Por:Gazeta Esportiva (foto: Cesar Greco/assessoria/arquivo)

