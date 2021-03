Desaparecimento de mulher ainda é mistério em Parauapebas

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com informações do portal Ver-o-Fato

O casal reside na rua 2 do bairro Vila Nova. O sumiço de Ana Paula deixou os familiares aflitos e os vizinhos intrigados. Na manhã desta quarta-feira (17), Izaias voltou à 20ª Seccional para registrar outro B.O sobre o desaparecimento da esposa. À polícia ele disse já ter procurado a mulher em vários locais de Parauapebas, sem sucesso. Ainda segundo o marido, Ana Paula sofre com problemas psicológicos. A Polícia Civil está investigando o caso.

Izaias Araújo de Oliveira procurou a 20ª Seccional de Polícia Civil de Parauapebas na tarde do último sábado (13) para registrar o desaparecimento da esposa, Ana Paula Carrijo Braga. No Boletim de Ocorrência, ele relatou que teria saído de casa para comprar leite por volta das 8h desse mesmo dia e, ao retornar, ela havia sumido. Desde então ninguém mais teve notícias dela.

