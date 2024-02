Descarrilhou! Sport goleia o Trem-AP e avança na Copa do Brasil

Gustavo Coutinho comemora gol em Trem x Sport pela Copa do Brasil (Foto: Paulo Paiva/SCR)

Leão não toma conhecimento do adversário, passa fácil de fase e embolsa mais R$ 1,47 milhão.

Com facilidade, o Sport se garantiu na segunda fase da Copa do Brasil. O Leão não tomou conhecimento doTrem-AP e, no estádio Zerão, na noite desta quarta-feira, aplicou sonoro 4 a 0 em cima do time amapaense, que pouco fez o goleiro Caíque França trabalhar e ainda perdeu um jogador nos primeiros 45 minutos de jogo. Romarinho e Alan Ruiz balançaram as redes no primeiro tempo, e Gustavo Coutinho e Barletta sacramentaram o chocolate na etapa final. Uma classificação, inclusive, que vem para espantar o fantasma de quedas recentes do Rubro-negro na largada da competição.

A classificação desta noite valeu muito. Computando as cotas de premiação, o Sport soma o R$ 1,3 milhão da primeira fase com o R$ 1,47 mi de agora. Ou seja, já embolsa R$ 2,78 milhões só por participação na Copa do Brasil.O Trem-AP, por sua vez, despede-se com R$ 787,5 mil no bolso.

Depois de longos 26 jogos seguidos sem marcar… Romarinho enfim voltou a balançar as redes. Com a camisa do Sport, o atacante abriu o placar no estádio Zerão, anotando, também, o seu primeiro tento com a camisa do Leão. O último gol do jogador havia sido quando ainda defendia o Fortaleza, contra o Águia, pela Copa do Brasil do ano passado.

Agenda

Classificado, o Sport volta à segunda fase da Copa do Brasil contra o Murici, na Arena de Pernambuco, também em jogo único. Dessa vez, se houver empate, a partida será decidida nos pênaltis. Segundo tabela divulgada pela CBF, o jogo deve ocorrer em 6 ou 13 de março. O Trem-AP volta a campo apenas no início de março, contra o Ypiranga, pelo Campeonato Amapaense.

Foi gol para todos os lados. Ou melhor: em todos os hemisférios. “Cortado” pela linha do Equador, o estádio Zerão, palco do duelo desta noite, foi “alvo” do Sport, que balançou as redes no primeiro e no segundo tempo. Isto é, marcou gols tanto no Hemisfério Sul quando no Hemisfério Norte.

Primeiro tempo

O Sport fez o que se esperava dele jogando contra um adversário mais frágil: pressionar. E assim entrou posturado. Felipinho mandou Vitor Luiz trabalhar logo cedo, em cobrança de falta espalmada. Logo depois, veio o gol rubro-negro. Romarinho chutou rasteiro, de fora da área, no canto, e o goleiro do time amapaense deixou. O Trem tentava sair em escapadas, mas esbarrava na própria limitação técnica. Neto, de longe, chutou. Fraco. Na sequência, Foguete se chocou com Renzo dentro da área, caiu, e a torcida pediu pênalti. O árbitro deixou seguir. E o desenho da partida se seguiu até o fim da primeira etapa: o Sport construía suas oportunidades com facilidade e controlava o jogo. Arriscou por mais quatro vezes, com Felipe, Alan Ruiz e Coutinho. Mas foi o gringo quem furou as redes, aproveitando assistência de cabeça de Gustavo Coutinho, para marcar o segundo do Leão. Na única chance de perigo que teve o Trem, Caíque França segurou. Gilmar dominou na área e fez o giro, batendo rápido, seco, em direção ao gol. O

arqueiro rubro-negro caiu e salvou.

Segundo tempo

Em relação às chances, a etapa final caiu drasticamente de produção. Mas o Sport, novamente, foi quem esteve em vantagem. Na verdade, a ampliou. Coutinho aproveitou lançamento no capricho de Barletta, que acabara de entrar, e testou para fazer o terceiro do time no duelo. Eduardo Lopes, minutos depois, fez Caíque França se jogar, evitando o gol do Trem, mas só. Os amapaenses pouco produziram ofensivamente. O Sport, por outro lado, manteve-se aceso, apertando quando queria. E, numa dessas aceleradas, Barletta anotou o quarto – e seu primeiro com as cores rubro-negras. Arthur Caíke deu passe e o atacante, sozinho embaixo da barra, teve apenas o trabalho de escorar para o fundo do barbante. Gustavo Coutinho ainda marcou o quinto, mas estava impedido. Nos últimos momentos da partida, o Trem, em uma escapada de Aleílson, levou perigo. O camisa 9 entrou na área, deu uma saia em Fabinho e chutou. Pedro Lima tirou de ombro, mas o árbitro viu pênalti. Não por muito tempo: em conversa com o bandeirinha, o juizão

reviu a decisão, cancelando a marcação e o cartão vermelho para o prata da casa do Sport.

Fonte: ge Esportes

