Em sua primeira partida internacional, Cuiabá vence o Melgar na estreia da Copa Sul-Americana

Em sua primeira partida internacional, o Cuiabá se saiu vitorioso ao derrotar o Melgar, do Peru, por 2 a 0. O jogo foi encerrado, há pouco, na Arena Pantanal, e foi válido pela abertura da Copa Sul-Americana. Elton marcou duas vezes.

Com o resultado, o Dourado abre a competição somando três pontos e liderando o grupo B. O Racing aparece com os mesmos 3 pontos, mas com um gol de saldo a menos, já que venceu, há pouco, o River Plate-URU, por 1 a 0.

O próximo compromisso do Cuiabá será na quarta-feira que vem (13), contra o Racing. O jogo será no estádio Presidente Perón, na região metropolitana de Buenos Aires, na Argentina.

O jogo – A equipe peruana começou a partida fazendo uma pressão no Cuiabá. No entanto, o Dourado chegou a abrir o placar com Alesson, mas foi o lance foi anulado por impedimento. Aos 13, o Melgar chegou com perigo e Arias mandou para fora, após boa assistência de Iberico. Os visitantes não se intimidaram por estar fora de casa e Walter precisou aparecer para salvar o Dourado em finalizações de Pérez Guedes e Cuesta.

Nos minutos finais do primeiro tempo, o Cuiabá conseguiu sair da pressão e partiu para o ataque. Marcão teve oportunidade, mas Bordacahar travou o chute do volante. No rebote, Pepê não concluiu bem. Depois, Osorio recebeu cruzamento de Alesson e mandou perto ao gol do Melgar.

Logo no início do segundo tempo, Valdívia recebeu de Igor Cariús e arriscou de fora da área. No decorrer da etapa final, o duelo seguiu sem muitas chances. Nas poucas chegadas, Pepê recuperou a posse de bola, invadiu a área e finalizou, mas a bola apenas passou perto da trave adversária.

Aos 30, Elton sofreu falta dentro da área, quando foi derrubado por Alejandro Ramos, e o juiz assinalou o pênalti para os mandantes. O próprio camisa 18 foi para a cobrança, mas perdeu. Contudo, no rebote, não desperdiçou e fez 1 a 0. Nos acréscimos, Elton, novamente, fez de cabeça (As informações são do Só Notícias/Herbert de Souza /foto: assessoria)

Jornal Folha do Progresso em 08/04/2022

