Descaso -Vazamento completa 20 dias sem solução em bairro de Novo Progresso

Cano estourado causa desperdício de água tratada em bairro de Novo Progresso.

Há 20 dias, cano estourado jorra água limpa – Moradores disseram que a Empresa “Aguas de Novo Progresso” já foi informada sobre o problema.

Água jorra de cano e casas ficam com abastecimento precário.

Há 20 dias, moradores do Setor Industrial e Bairro São Marcos no entroncamento da avenida Industrial com Avenida Jamanxim em Novo Progresso, convivem com o desperdício de água que, além de prejudicar o abastecimento da cidade, provoca grandes poças de lama na via. Segundo moradores, o vazamento começou pequeno, mas a falta de reparo fez parte do solo ceder, esta virando uma nascente de água, reclamam.. Muitos contatos foram feitos com a empresa “Aguas de Novo Progresso”, mas nenhuma providência foi tomada. A falta de manutenção provocou o desperdício de milhões de litros de água. Acho isso uma covardia. Tantas pessoas precisando dessa água e aqui ela está correndo em direção ao rio. Solicitamos reparo à Aguas de Novo Progresso, que nada fez”, disse o empresario Adelar Belling.

De acordo com outro morador Vinicius Ribeiro, 48, por conta do vazamento, a água chega mais fraca às torneiras da casa , isto sem contar que ficamos três dias com abastecimento comprometido na cidade, lá em casa não tinha agua, até a escola do meu filho foi prejudicada, ele reclamou que não tinha agua nas torneiras da escola, relatou.

Em nossas torneiras, a água chega sem pressão. Fico indignado com essa situação. Quem deveria economizar não dá exemplo”, reclamou.

A reportagem do Jornal Folha do Progresso contactou com empresa “Aguas de Novo Progresso” informou que uma equipe iria ainda ontem ao local verificar, sendo rede da empresa, iria providenciar o reparo.

