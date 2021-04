Desembargadora Edinéa Tavares morre aos 70 anos, em Belém

Edinéa Tavares, desembargadora do Pará — Foto: Ascom/TJPA

A magistrada sofreu uma parada cardíaca em um hospital particular da cidade, onde se tratava de complicações causadas pela Covid-19.

A desembargadora Edinéa Oliveira Tavares morreu nesta quarta-feira (14), em Belém, aos 70 anos. A magistrada sofreu uma parada cardíaca em um hospital particular da cidade, onde se tratava de complicações causadas pela Covid-19.

Segundo o Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), Edinéa Oliveira fazia parte da 2ª Turma do Direito Privado. A desembargadora chegou ao segundo grau do judiciário após 29 anos de serviços prestados à magistratura. No 2º Grau, foi membro do Conselho da Magistratura no biênio 2015-2017 e ouvidora Judiciária Substituta desde 27 de março de 2019.

A desembargadora tomou posse na magistratura do Pará em 1985. Atuou em diversas Comarcas, como Vigia, Marabá, Santarém e Ananindeua. Antes de chegar à 3ª Entrância na Capital, a magistrada ocupou cargos de Diretora em vários Fóruns de Comarcas do Interior do Estado, além de ter sido Presidente do Tribunal do Júri e fez parte da Turma Recursal dos Juizados Especiais.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...