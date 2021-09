Inter vence o Sport e se aproxima do G4 do Brasileirão

No encerramento da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional venceu o Sport por 1 a 0, nesta segunda-feira, na Ilha do Retiro.

O triunfo colorado contou com uma importante participação da “Lei do Ex”. O meia Patrick, que defendeu o Leão em 2017, marcou o único gol do jogo aos três minutos do primeiro tempo.

Com o resultado, o Inter chegou a sexta partida seguida sem perder. O time do técnico Diego Aguirre subiu para o nono lugar do Brasileirão e tem 26 pontos, três a menos que o Corinthians, que abre a zona de classificação para a Libertadores.

O Sport, por outro lado, alcançou o sexto compromisso consecutivo sem vencer. A equipe comandada por Gustavo Florentín é a vice-lanterna da competição nacional, com apenas 17 pontos.

Os dois clubes voltam a campo no final de semana pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. No sábado, o Sport visita o Atlético-MG, às 19 horas (de Brasília), no Mineirão. No domingo, o Internacional recebe o Fortaleza às 11 horas, no Beira-Rio.

O jogo – Mesmo fora de casa, o Internacional abriu rapidamente o placar na Ilha do Retiro. Logo aos três minutos, Yuri Alberto recebeu dentro da área pela direita e cruzou rasteiro para Patrick. Livre e de frente para o gol, o camisa 88 só teve o trabalho de completar com o pé esquerdo.

Com a vantagem, o Inter pouco ameaçou no restante do primeiro tempo. Já o Sport encontrou dificuldade para levar perigo ao gol de Daniel. Sander chegou a assustar ao ficar com sobra pela esquerda da área, mas bateu para fora. Já André acertou o travessão ao tentar realizar cruzamento da direita, na melhor chance dos donos da casa antes do intervalo.

Na segunda etapa, no entanto, o Leão foi superior e criou boas chances, mas pecou na pontaria no momento de finalizar. Mikael levou perigo em duas oportunidades, mas em ambas a bola passou à direita da meta colorada.

O Inter teve grande chance de definir a vitória aos 28 minutos, mas desperdiçou. Após enfiada de bola de Patrick, Yuri Alberto deixou Paolo Guerrero livre de frente para o gol. O centroavante, no entanto, bateu fraco em cima de Maílson. Na sequência do lance, o Sport chegou novamente com Mikael, mas Daniel fez grande defesa na cabeçada do atacante.

A última oportunidade dos donos da casa foi com Tréllez. Em sua primeira participação na partida, o colombiano tocou para Paulinho Moccelin e correu para área para completar o cruzamento, acertando a trave em chute forte de pé direito.

Por:Gazeta Esportiva (foto: assessoria)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...