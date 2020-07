Detento faz agente prisional refém e foge da carceragem de Oriximiná

‘Robertinho’ fugiu da carceragem de Oriximiná na noite de quarta-feira, 22 — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Homem teria usado uma faca para ameaçar o agente durante o jantar. Fuga ocorreu na noite de quarta-feira (22).

Um detento, que é acusado do crime de homicídio, conseguiu fugir da carceragem pública de Oriximiná, no oeste do Pará, por volta das 22h de quarta-feira (22). Segundo a Polícia Militar, o homem abordou e ameaçou com uma faca o agente prisional que fazia a guarda no local na hora do jantar.

No momento da abordagem, havia apenas um agente prisional de serviço. O caso foi relatado pelo agente à Polícia Militar, que realizou buscas, mas não conseguiu encontrar “Robertinho”. A carceragem de Oriximiná é administrada pelo Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).

Sobre o ocorrido, o delegado de Polícia Civil de Oriximiná, Edimilson Faro disse que não chegou à delegacia nenhum informe oficial.

“Vamos aguardar porque até o momento não chegou nada até nós. A competência para guarda e custódia de presos é da Susipe, não das Polícias Civil ou Militar, nem guarda municipal. Os presos que ficam nessa carceragem são presos de Justiça, não de Polícia, tem que vir um comunicado de lá, para que haja a investigação”, disse o delegado.

*Com informações de Márcio Garcia, de Oriximiná

Por Tracy Costa, G1 Santarém — PA

