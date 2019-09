Detentos arrancam grade de janela pela 2ª vez em um ano e fogem da delegacia de Tucumã

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Esta seria a segunda vez que presos fogem deste jeito da delegacia, que passou por uma reforma e foi entregue em abril deste ano. Pouco depois da reforma, em maio, cinco presos fugiram arrancando a grade da janela, com um detalhe curioso: Rik Rick também estava nessa primeira fuga. Recapturado em agosto, o preso foi achado e fugiu agora, do mesmo modo.

O dia amanhecia em Tucumã, sudeste paraense, quando três detentos arrancaram a grade de uma janela e fugiram da delegacia do município. Marciano Souza Barbosa, Rik Rick Henrique de Jesus Reis, Jhonata Silva Lima e Marcos Willian Camilo da Silva fugiram por volta das 5h30, escapando da carceragem da delegacia na avenida Jasmim do Cerrado, sem serem vistos.

