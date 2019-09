Corpo decapitado e em decomposição é achado em Canaã dos Carajás

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

As mãos da vítima, que é do sexo masculinos, estavam amarradas para trás. O Instituto Médico Legal (IML) de Parauapebas foi acionado para remover o cadáver e ajudar na identificação do homem, morto de maneira cruel.

Segundo o pelotão do 23º Batalhão de Polícia Militar (BPM) que atua na cidade, o cadáver foi achado no final da manhã, por volta de meio-dia, e logo em seguida, a Polícia Civil de Canaã se deslocou ao local para dar início às investigações. O corpo teria sido encontrado por um agricultor em uma área próxima à comunidade de Vila Jerusalém

(Foto:Reprodução)-Cadáver de um homem estava com as mãos amarradas para trás e em uma área de mata

