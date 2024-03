Detentos fogem de presídio de segurança máxima em Campo Grande

(Foto: Reprodução/Google Street View)– Unidade prisional é administrada pelo governo estadual; caso acontece menos de um mês após a primeira fuga da história de uma prisão federal, em Mossoró.

Na madrugada desta segunda-feira (4), dois detentos conseguiram fugir do Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho, localizado em Campo Grande (MS). Inaugurada em 2001, a unidade é considerada uma penitenciária de segurança máxima, sob administração do governo estadual, conforme informações disponíveis no site da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen). Após a fuga dos detentos, outros dois presos foram recapturados enquanto tentavam deixar a penitenciária. Eles foram imediatamente transferidos para celas isoladas, em regime disciplinar diferenciado, e responderão a procedimento administrativo disciplinar. As circunstâncias que levaram à fuga dos detentos ainda serão investigadas. O caso aconteceu 20 dias após a fuga de dois presos de um presídio federal em Mossoró (RN) — a primeira da história em um sistema prisional administrado pela União.

Para tentar localizar e recapturar os fugitivos, a Agepen acionou outras forças de segurança estaduais. Um dos detentos detidos por tráfico e roubo, enquanto o outro estava preso por roubo e furto. Paralelamente, cinco policiais penais de Mato Grosso do Sul estão atuando em Mossoró, no Rio Grande do Norte, em apoio à Força Penal Nacional, que reforça a segurança externa da Penitenciária Federal de onde ocorreu uma fuga recentemente. Dos cinco policiais penais sul mato-grossenses designados para a missão no Rio Grande do Norte, três fazem parte do Comando de Operações Penitenciárias (Cope) e dois do Grupamento de Escolta Penitenciária (GEP), ambos de Campo Grande. A designação inicial prevê que o grupo atue por até 60 dias, com a possibilidade de revezamento e envio de outros policiais penais do estado, caso necessário ampliar o prazo de atuação.

Fonte: Jovem Pan e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/03/2024/15:42:41



O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...