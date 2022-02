Futuro da concessão da BR-163 é debatido na Assembleia de MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649 .

De acordo com a Rota do Oeste, a decisão foi a alternativa encontrada pela empresa para garantir a prestação de serviços nos 850,9 km de extensão sem prejuízo aos usuários, até que o governo federal realize uma nova licitação da concessão.

No encontro ficou acertado que os representantes políticos de Mato Grosso vão buscar um encontro com ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas e o Dnit para debater saídas para o entrave.

Um dos problemas apontados é com relação às obras de duplicação da pista. Parte delas é de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). O órgão foi chamado para participar do encontro, mas não mandou representantes.

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso realizou uma reunião nesta segunda-feira (14) para debater a situação da BR-163. Motoristas reclamam das condições de trafegabilidade da principal rodovia de escoamento da produção do estado. – (As informações são de Thiago Andrade e Luiz Gonzaga Neto, g1 MT e TV Centro América)

