Detentos fogem do Centro de Recuperação Regional de Tucuruí

Centro de Recuperação Regional de Tucuruí, sudeste do Pará — Foto: Polícia Civil

Quatro detento fugiram utilizando panos amarrados para pular a muralha do presídio, no último domingo 10. Um deles acabou retornando para a asa penal de forma espontânea.

A Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará (Susipe) informou que quatro detento fugiram do Centro de Recuperação Regional de Tucuruí no último domingo (10). Um deles acabou retornando para a asa penal de forma espontânea.

Os internos que estão foragidos foram identificados como Francimar Lima do Nascimento, Reginaldo da Silva Diniz e Elton Jhon de Jesus Bezerra. Segundo a Susipe, eles utilizaram cordas produzidas com panos amarrados para escalar e pular muralha da unidade prisional.

De acordo com a direção da unidade penitenciária, o boletim de ocorrência foi registrado e foi feita a contagem dos presos do alojamento do semiaberto do presídio.

Por G1 PA — Belém

12/11/2019 17h04

