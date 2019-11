Detran faz blitz e motoristas reclamam de multas e apreensão de carros em Novo Progresso

Fiscalização na avenida Orival prazeres (Foto:Divulgação Detran via WhatsApp) – O Detran-PA iniciou nesta semana , uma blitz para fiscalizar carros e motos em Novo Progresso. Pelo menos quatro agentes, participam da operação.

Conforme divulgou Orlando Somosa , chefe da Ciretran de Novo Progresso a operação é educativa e veículos sem documentos ou com impostos atrasados são recolhidos, a iniciativa foi solicitada pelo promotor de justiça de Novo Progresso Gustavo Zenaide, publicou.

Veja publicação;

Boa noite pessoal! Esse trabalho do Detran, é de conscientização, orientação e educativo nas escolas, nos bares e restaurantes, não estão multando e nem apreendendo, a não ser que seja alguma coisa de suma gravidade, entendendo o pedido do Ministério Público, na pessoa do Promotor Dr. Gustavo Zenaide, quem tiver dúvidas, é só conversar com ele, que será explicado. Obrigado.

Segundo Orlando, a operação desta terça-feira (19) transcorreu sem alterações!!

Somente dois veículos removidos ao pátio, um porque não voltou para trocar a descarga, outro porque o agente solicitou parada e o condutor ignorou e entrou numa loja, não tinha habilitação, retrovisores dobrados para dentro do guidão e lanterna traseira com adesivo preto.

Reclamação;

Motoristas reclamam que os agentes estariam multando carros que apresentam com faltas de assessórios, sem uso do cinto de segurança, crianças sem cadeirinha, entre outros. A reclamação que a agencia local é deficiente, segundo os motoristas é necessário que o governo invista no orgão que depende de Itaituba para renovar e/ou fazer carteira CNH), segunda via de documento,etc. “O CIRETRAN LOCAL NÃO TEM MININIMA ESTRUTURA”, muitos destas irregularidades nos veículos , a culpa é da ineficiência da agencia local, o governo tem que se atualizar,investe em melhorias e depois fiscaliza, reclamaram nas redes sociais.

Divergência

*Outros que usaram as redes sociais para elogiar, “Muito Bom Educação no transito em Novo Progresso, vai reduzir os acidentes. Glória a DEUS.

*Nem deveria avisar , pois quem esta certo não precisa ficar cm medo de andar na rua, …tinha que fazer isto todo ano, deve ter muitos circulando sem CNH,outros são de menor , isso é errado já que pagamos nosso impostos para andar livremente , tem muitos andando livremente sem poder dirigir.

De acordo com panfletos que estão sendo distribuídos, o Detran orienta para atenção no transito, uso de capacete para o motociclista e carona, o porte da CNH , etc.

O Detran, explica que um veiculo para trafegar precisa estar em boas condições; Verificar os vidros que precisam estar conservadores, sem rachaduras. A lataria tem que estar em bom estado de conservação, sem comprometer a segurança do motorista.

Também serão fiscalizados luzes de freio, ré e de sinalização que devem estar funcionando em perfeito estado. O mesmo será visto nas setas de direção. Outros itens são as placas que devem estar visíveis e legíveis, e lacres devidamente fixados.

Os pneus devem estar em bom estado de conservação, bem fixados e estáveis.

O Detran não informou quando tempo dura a operação em Novo Progresso.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

