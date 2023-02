Dez dias após deixar Porto Velho, Marcola já é ‘persona non grata’ no Distrito Federal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O secretário de Segurança do DF, delegado da Polícia Federal (PF), Sandro Avelar, explicou que “a permanência de presos de altíssima periculosidade com é o caso do Marcola, atenta ao cronograma e dever acontecer de forma rotineira”.

Porém, Marcola mal chegou no Distrito Federal (DF) e as autoridades de lá já pedem a sua deportação.

