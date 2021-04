Amado Batista “mentiu” sobre fazenda de R$ 350 milhões

Após um mês do anúncio de que suas propriedades estariam a venda, Amado Batista não conseguiu vender sua fazenda milionária; Não foi por falta de proposta!

Mesmo custando 5 vezes mais que a fazenda de Leonardo, as duas propriedades rurais de Amado Batista ainda estão à venda. Nesta sexta-feira (30), o anúncio da venda das fazendas irá completar oficialmente um mês e o artista ainda não fez nenhuma contraproposta para para negociação.

Muitos sertanejos precisaram diminuir seus gastos em decorrência da pandemia do Covid-19, e com o veterano Amado Batista não foi diferente. Após chocar o público com o anúncio da venda de suas fazendas: Sol Vermelho e Buritizal, o sertanejo coloca os imóveis à venda por R$ 350 milhões de reais. O cantor, no passado recebeu uma multa de R$ 1 milhão do IBAMA, ainda em 2014, por causa do desmatamento no município de Cocalinho.

O anúncio da venda da propriedade foi realizado em primeira mão pelo Portal Compre Rural, com exclusividade e rapidez na informação. Diante disso, ganhou a mídia e a notícia circulou por todos os cantos do país e muitos foram os comentários. Uma coisa é certa, parece que o sertanejo “não estava tão disposto” a desfazer da propriedade.

O cantor e compositor Amado Batista, com 44 anos de carreira na música brasileira, recentemente colocou à venda suas duas fazendas em Cocalinho, no Mato Grosso. As duas propriedades com cerca de 35 mil hectares estão avaliadas no valor de R$ 350 milhões nos sites imobiliários.



Segundo fontes próximas do artistas disseram que algumas proposta foram feita e que os imóveis estão anunciadas em um site especializado em negociações de imóveis pela internet. Porém, nenhuma negociação realmente “andou para frente”.

Os imóveis possuem quatro pistas de pouso para aviões, campo de futebol, churrasqueira, quatro pistas de pouso de avião e lagos com direito a pesca. E para quem pensa em comprá-las, as fazendas vêm equipadas de um caminhão, nove tratores e uma retroescavadeira e uma casa que comporta 40 funcionários.

Amado Batista não apareceu publicamente desde o anúncio da venda, o que causou estranhamento por parte do público que esperava uma explicação do cantor com esse acontecimento e principalmente, não concedeu entrevistas para nenhum canal de comunicação.

O valor seria usado para quitar dívidas por desmatamento em uma de suas propriedades, no Mato Grosso. O sertanejo está entre as mais de 4.600 pessoas físicas e jurídicas que receberam multas bilionárias do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) nos últimos 25 anos.

Fazenda MARAVILHOSA de PECUÁRIA, 34.848 hectares, à venda por R$ 350 milhões – Município Cocalinho/MT.

– A fazenda está localizada a 130 km do município de Água Boa/MT, desse total, 92 km são de asfalto de asfalto e 38 km de estrada de chão de excelente acesso

– A Mineradora e extratora de calcário Roncador se localiza a exatamente 35 km da fazenda

ENGLOBA AS SEGUINTES FAZENDAS:

– Fazenda Sol Vermelho: Casa com 04 quartos e lago na porta (porongo)

– Fazenda Buritizal: sede principal, 11 quartos, sendo 05 suítes e 06 quartos duplos divididos com 1 banheiro para cada 02 quartos

– Fazenda Esperança: somente casa dos funcionários

– Área total: 6.000 alqueires + 1.200 alqueires adquiridos recentemente = 7.200 alqueires (uma parte pega o

encontro dos rios Pindaíba com o das Mortes)

– Pastagem formada: 5.500 alqueires

– Reserva legal: 35% (incluindo pastagem de Varjão com forma ecológica, dos 35%, 15% são destinados aos créditos de carbono)

– 07 curralamas

– 04 retiros

– 10 lagos

– 04 rios (Rio Pindaíba, Rio das Mortes, 02 nascentes, Rio Porongo e Rio Água Preta)

– 02 corrégos (01 na Fazenda Esperança e 01 na Sol Vermelho)

– Conta, ainda, com 20.000 cabeças de gado entre fêmeas, macho, e bezerros (as) e 150 animais de lida, burros, mulas, cavalos e éguas

– Estradas: todas cascalhadas e levantadas

– Ranchos: de pesca no Rio Pindaíba e no Rio das Mortes

– Campo de futebol na sede

– Ranchão na sede principal

– Fazendas pioneiras no uso de poços com energia solar na região, são exatamente 68 poços artesianos e 72 bebedouros solares

– Funcionários: 40 no total e 35 casas para uso destes

– 03 pistas de pouso, com 1.300m cada uma, todas de terra

– Sistema de rádio para comunicação em toda fazenda por energia solar

– 02 caminhões (1.620 Mercedes com caçamba e 815

Mercedes capacidade 7 mil kg)

– 02 trollers

– 09 tratores de pneu

– 01 retro escavadeira JCB nova

– 06 grades

– 01 niveladora

OBS: condições de pagamento à princípio à vista.

O proprietário aceita imóvel em permuta de seu interesse que não ultrapasse 20% do valor da fazenda.

As matriculas estão livres de qualquer ônus. – 02/01/2021

A carreira

Amado Rodrigues Batista é um cantor, compositor, empresário e produtor musical brasileiro. Ao longo de seus 44 anos de carreira, gravou 38 discos, sendo 28 inéditos, vendeu mais de 38 milhões de discos. Um verdadeiro ícone do mundo agropecuário, o cantor coloca suas propriedades à venda para quitar uma dívida milionária.

Verdade ou não, a fazenda continua disponível para negociação. Espera-se que com a atual crise vivida pelo país, não seja tão simples a venda do imóvel, se é que serão aceita as oferta!

Fonte:Compre Rural Notícias

