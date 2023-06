Dia dos Namorados: conheça as linguagens do amor

Ana Flavia da Costa Parenti, coordenadora da clínica-escola do curso de psicologia da UNICID, explica que há cinco maneiras de experimentar e expressar o sentimento: palavras de afirmação, tempo de qualidade, toque físico, atos de serviço e presentes

Por fim, Ana Flavia da Costa Parenti, docente do curso de psicologia da UNICID, aconselha os amantes que ensejam um futuro promissor com seu companheiro: “as linguagens do amor servem como um guia para facilitar a comunicação entre o casal, mas um relacionamento saudável envolve respeito, amizade, lealdade, admiração, companheirismo, apoio emocional, amadurecimento constante e muito diálogo!”

“Ao conseguirmos reconhecer a nossa própria linguagem e a do outro, torna-se mais fácil a comunicação e o entendimento, porém, apenas reconhecê-las não é garantia de bons relacionamentos. Um bom diálogo e o respeito ainda são a base sólida para uma convivência saudável e boa para ambas as partes. É preciso sempre estar em sintonia sobre as expectativas de cada um e, para isso, a comunicação é a chave”, complementa a especialista.

Ana explica que pode ser difícil, em um primeiro momento, identificar sua própria linguagem do amor e a de seu companheiro, pois tendemos sempre a valorizar aquela que mais nos representa. Porém, nem sempre a nossa linguagem é a mesma do parceiro. Dessa maneira, é importante entender que cada pessoa possui sua própria maneira de manifestar afeto e tentar identificar e valorizar a linguagem do outro.

O toque físico se relaciona ao contato corporal do casal, como abraços, beijos, carinho e relações sexuais. Esta linguagem do amor aumenta a sensação de bem-estar emocional e ainda fortalece o vínculo, intimidade e conexão entre os parceiros.

Os atos de serviço se referem à realização de ações práticas visando o bem-estar, prazer e agrado do outro. Além disso, envolve beneficiar o parceiro com tarefas do dia a dia como fazer uma comida especial, preparar o café, arrumar a casa, auxiliar com problemas de ordem pessoal etc.

Os presentes envolvem tanto o valor financeiro do regalo, como o valor afetivo e a intenção do ato. De todas as linguagens, esta é a mais palpável e tangível. Ou seja, desta forma, pode ser a mais fácil de ser identificada, mas não é por isso que a torna mais comum que as demais formas de expressão.

“Cada um possui uma linguagem do amor principal (ou até duas), que simboliza a demonstração de afeto, mas ela não é a única, e sim a preponderante. Ao utilizar sua linguagem do amor, a pessoa possui maior facilidade em se expressar emocionalmente e, ao recebê-la, se sente mais amada.”

Segundo Ana Flavia da Costa Parenti, coordenadora da clínica-escola do curso de psicologia da UNICID , instituição pertencente ao Grupo Cruzeiro do Sul Educacional, as cinco linguagens representam as formas pelas quais as pessoas expressam e recebem amor de maneiras diferentes, sendo elas: palavras de afirmação, tempo de qualidade, toque físico, atos de serviço e presentes .

