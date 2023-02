Três vitimas da chacina em Sinop (MT), eram do Maranhão

Aulo Costa é professor efetivo da rede de ensino estadual do Maranhão e já foi secretário de Desportos e Lazer em Bacabal. Ao g1 Maranhão, ele contou ainda que segue sem saber como contar a notícia da morte do filho aos parentes.

Câmeras de segurança flagraram tragédia no final da tarde desta terça-feira (23), em um bar de Sinop-MT, quando dois homens armados entram no bar e atiram matando 06 pessoas! Depois fogem do local! https://t.co/aUJR4TmA37 pic.twitter.com/gjH7ZaR0be

Após o crime, Ezequias foi morto nesta quarta-feira (22) em um confronto com a polícia, enquanto Edgar decidiu se entregar à Polícia Civil.

Leia mais:SINOP-MT -Autor de massacre em bar troca tiros com o Bope e morre;segundo suspeito continua foragido

*Segundo acusado das execuções de 7 pessoas em bar se entrega a polícia em Sinop no Mato Grosso

A dupla usou uma espingarda 12mm e uma pistola 38 para matar as vítimas. A espingarda e a caminhonete usadas na chacina foram apreendidas.

Os dois homens têm passagens pela polícia, sendo Ezequias por porte de arma ilegal, roubo, formação de quadrilha, lesão corporal e ameaça, além de possuir um mandado de prisão em aberto. Já Edgar possui passagem por violência doméstica.

Getúlio e Larissa também eram maranhenses

Getúlio Rodrigues Frazão Júnior, de 36 anos, era natural de Centro Novo do Maranhão e morava há três anos no Mato Grosso, onde trabalhava como pedreiro. Já a filha, Larissa Frazão de Almeida, de 12 anos, era da cidade de Governador Nunes Freire e estava desde janeiro deste ano em Sinop , onde ficaria para estudar.

“A Larissa foi lá para onde o pai dela agora em janeiro, que foi quando ela já foi mesmo pra ficar, pra estudar, pra ficar mesmo morando lá com ele. Porque antes ela ia mais a mãe dela passava um tempo lá e depois elas voltavam. Agora elas estavam decididas mesmo a ficar em Sinop”, contou Marli Almeida de Sousa, irmã do maranhense Getúlio Rodrigues e tia de Larissa.

De acordo com os familiares, os corpos de pai e filha devem sair do Mato Grosso para o Maranhão no começo da manhã desta quinta-feira (23). Os corpos vão ser velados e sepultados em Governador Nunes Freire.

Outras duas pessoas, que sobreviveram à chacina, também são maranhenses e foram identificados como Raquel Gomes de Almeida, que era esposa de Getúlio e mãe de Larissa; e o sobrinho dele, Luiz Carlos Souza Barbosa.

Vítimas da chacina

*Larissa Frazão de Almeida – 12 anos

* Orisberto Pereira Sousa – 38 anos

*Adriano Balbinote – 46 anos

*Getúlio Rodrigues Frazão Júnior – 36 anos

*Josué Ramos Tenório – 48 anos

*Maciel Bruno de Andrade Costa – 35 anos

*Elizeu Santos da Silva – 47 anos. Este último chegou a ser socorrido com vida, mas morreu no hospital.

Por:Jornal Folha do Progresso em 23/02/2023/16:39:42 com informações do G1

