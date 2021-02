Dia Mundial do Enfermo: Pacientes com Covid-19 recebem bênção de proteção

Pacientes e profissionais da saúde, do Hospital Regional do Sudeste do Pará Dr. Geraldo Veloso (HRSP), gerenciado pela Pró-Saúde em Marabá (PA), receberam nesta quinta-feira (11), bênçãos de proteção durante visita religiosa em alusão ao Dia Mundial do Enfermo.

Promovida pela Pastoral da Saúde da unidade, mantida pelo Governo do Estado do Pará, a visita foi conduzida pelo padre Adriano Araujo da Silva, reitor do Seminário Maior São João Paulo II da Diocese de Marabá.

Durante a ação o padre levou fé, solidariedade e esperança para todos os pacientes, em especial para os internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) exclusiva para os casos graves do novo coronavírus.

Para o sacerdote, a visita ao HRSP trouxe um alento as pessoas que estão acometidas com alguma enfermidade, principalmente pela Covid-19.

“Levamos a graça, conforto e libertação, pelas mãos poderosas da Virgem Maria a todos os enfermos do Hospital. Desejamos que essa fase tão difícil da pandemia passe logo, e que Deus posso agir guiando os profissionais de saúde no caminho certo para vencermos essa doença”, explicou.

De acordo com Flavia Fernandes, analista de Humanização do Regional Público do Sudeste do Pará, a iniciativa teve como objetivo voltar o olhar da sociedade para questões relativas ao trato humanizado dos doentes.

“A ação levou esperança e mensagens de conforto para todos os enfermos do HRSP, onde o atendimento humanizado vem contribuindo para recuperação dos nossos pacientes”, ressaltou.

*Atendimento religioso*

Com a finalidade de garantir o atendimento espiritual dos pacientes no período de pandemia, a Pró-Saúde, gestora do HRSP, criou um e-book, com informações importantes sobre como realizar, com segurança, as ações religiosas em unidades de saúde.

A instituição também disponibilizou um vídeo, elaborado pela sua Diretoria Médica, com um passo a passo, para garantir a integridade de todos os envolvidos, incluindo aqueles que têm como missão alimentar a alma dos enfermos neste momento tão difícil.

Para conhecer o e-book, basta acessar o endereço: https://www. prosaude.org.br/diretrizes- assistenciais/

O HRSP é referência para 22 municípios no tratamento de casos graves da Covid-19. A unidade é mantida pelo Governo do Pará, sendo gerenciada pela Pró-Saúde desde 2006. O hospital presta atendimento 100% gratuito pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

