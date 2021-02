Encerra nesta sexta-feira, 12, a inscrição para a PRF

Nesta sexta feira, 12, às 18h se encerra a inscrição para o concurso da Polícia Rodoviária Federal-PRF. São 2.000 vagas, com concorrência ampla para todo o Brasil.

As provas do certame da Polícia Rodoviária Federal (PRF) serão aplicadas em 28 de março de 2021 (data provável).

A banca organizadora responsável pela seleção será o Cebraspe, divulgado no Diário Oficial da União do dia 31 de dezembro de 2020, na página 141.

O edital completo foi divulgado no site do Diário Oficial da União, do dia 18 de janeiro de 2021 e também no site do Cebraspe.

