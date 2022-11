Marido mata homem que passou a mão nas partes íntimas da esposa, no Pará

Um homem identificado como Antônio Conceição, de 59 anos, foi morto a tiros na madrugada de sábado (19) em Conceição do Araguaia, no sul do Pará.

O homem teria sido morto pelo marido de uma mulher, após passar a mão nas partes íntimas dela.

Segundo informações, o marido, de 38 anos, teria ficado enfurecido e alvejado o homem a tiros. Antônio não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local, em via pública.

Ainda na madrugada de sábado, outra pessoa foi assassinada no município. Não há detalhes sobre o crime. (Com informações do Native News Carajás).

