Diego Alonso assume o comando técnico da seleção do Uruguai

Foto: Divulgação / AUF – A Associação Uruguaia de Futebol (AUF) divulgou o nome do novo técnico da seleção. Trata-se de Diego Alonso, que chega para o lugar deixado por Oscar Tabárez, em novembro deste ano depois de resultados ruins nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Com 46 anos, Alonso estava fora do mercado desde o seu desligamento do Inter Miami, dos Estados Unidos, no começo deste ano. Os treinadores Diego Aguirre, do Internacional, e Alexander Medina, também estavam cotados para assumir a Celestre.

A tendência é que o novo treinador assuma somente para os últimos confrontos das Eliminatórias, mas também com a chance de encarar a repescagem se o Uruguai ficar na quinta posição da tabela de classificação. Se o Uruguai ficar com uma das vagas da América do Sul para a Copa, o vínculo do novo treinador pode ser renovado até 2026.

Alonso começou a chamar a atenção no futebol do México ao conduzir o Pachuca e o Monterrey às conquistas da Concachampions de 2017 e 2018. Em 2017, a sua equipe foi eliminada nas semifinais do Mundial de Clubes ao ser superado pelo Grêmio.

É importante lembrar que o antigo treinador, Óscar Tabárez, de 74 anos, foi demitido ainda no dia 19 de novembro. O experiente técnico não conseguiu fazer com o que time reagisse e somou quatro tropeços consecutivos que levaram o Uruguai ao sétimo lugar nas Eliminatórias. Por isso, a equipe necessita melhorar o seu desempenho o quanto antes.

O primeiro desafio do novo comandante acontecerá no dia 27 de janeiro de 2022, diante do Paraguai, fora de casa. A expectativa é que essa partida aqueça as plataformas de apostas online, como é o caso da LeoVegas. Isso porque as Eliminatórias estão chegando à reta final, sendo que Brasil e Argentina já estão garantidos no próximo Mundial.

