Campeão Olímpico de vôlei pelo Brasil, Pampa morre aos 59 anos em São Paulo

Pampa fez parte do grupo campeão olímpico em 1992 em Barcelona (Reprodução / Instagram

Pampa havia sido internado para realizar uma biopsia no pulmão há três meses.

O campeão olímpico de vôlei em 1992 André Felippe Ferreira, o Pampa, morreu aos 59 anos, nesta sexta-feira (7), por problemas pulmonares. O ex-jogador da Seleção Brasileira faleceu após complicações de uma reação à quimioterapia. Pampa estava internado na UTI do Hospital Beneficência Portuguesa, na capital paulista.

Pampa estava tratando de um câncer no sistema linfático e disputou duas Olimpíadas na carreira. A primeira foi em 1988, em Seul, fiando com a quarta colocação. Já nos Jogos Olímpicos de Barcelona, em 1992, Pampa conquistou a medalha de ouro com Seleção Brasileira como reserva de Tande. No ano seguinte também foi campeão da Liga Mundial.

Natural de Recife (PE), Pampa atuou por várias equipes nacionais e também internacionais. No Brasil defendeu as cores do Palmeiras-SP e também do Botafogo-RJ. Já fora do país vestiu as camisas das equipes italianas do Lazio e Napoli, além do Nec-Osaka, do Japão. Após se aposentar das quadras, Pampa ingressou na política e chegou a trabalhar no Ministério do Esporte nos anos de 2000, 2001 e 2022. Foi também secretário de esporte da cidade de Suzano (SP) e também de Campos (RJ), além de trabalhar como superintendente Estadual dos Esportes de Pernambuco. Pampa era casado com Paula Falbo e deixa duas filhas, uma de 36 anos e outra de 4 anos.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/06/2024/17:19:03

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...